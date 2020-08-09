Протестующие вновь начали собираться в воскресенье на центральных улицах Бейрута

Протестующие вновь начали собираться в воскресенье на центральных улицах ливанской столицы. Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», призывы к участию в акции распространялись утром через социальные сети. По данным телеканала, в число манифестантов входят и «отставные офицеры». На улицах возле правительственных учреждений и вдоль маршрута следования протестующих дежурят подразделения полиции и армии.
2020-08-09T17:33:35+03:00
2020-08-09T17:33:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2689771-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 09 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Дебаты на Эхе. Гончаров против Каца: Репутация, государственные деньги, борьба за партию
М.Кац: Возможность заниматься политикой в России у либерального человека только одна — «Яблоко». Поэтому я присоединился к «Яблоку». Да, пытаются меня исключить…
К.Гончаров: Максим, что значит «пытаются исключить»? Тебя исключили…