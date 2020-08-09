Протестующие вновь начали собираться в воскресенье на центральных улицах Бейрута

Протестующие вновь начали собираться в воскресенье на центральных улицах ливанской столицы. Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», призывы к участию в акции распространялись утром через социальные сети. По данным телеканала, в число манифестантов входят и «отставные офицеры». На улицах возле правительственных учреждений и вдоль маршрута следования протестующих дежурят подразделения полиции и армии.