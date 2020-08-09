Посольство РФ в Минске работает над разрешением ситуации с задержанием журналистов «Дождя» – Захарова

Посольство Российской Федерации в Минске работает над разрешением ситуации с задержанием журналистов «Дождя». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия в Минске занимается разрешением ситуации вокруг корреспондентов «Дождя». Причина, как мы поняли, — отсутствие журналистской аккредитации. Посольство связалось с белорусской стороной, оказывает консульскую поддержку и помощь. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена», — сказала она.

Ранее в Telegram-канале «Дождя» появилась информация о задержании двух корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Сообщалось, что «люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении».

Представитель штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко рассказал СМИ, что «Дождь» запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии еще в июне, но не получил ответ.