Проблемы с работой интернета в Белоруссии связаны с попытками властей ограничить доступ к неугодным ресурсам – эксперт

Проблемы с работой интернета в Белоруссии связаны с попытками властей ограничить доступ к неугодным интернет-ресурсам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» интернет-эксперт Владислав Здольников.

«Мы наблюдаем проблемы с доступом к сайтам, проблемы со скоростью, даже какие-то внутренние белорусские ресурсы работают медленно, это следствие именно того, что оборудование для цензуры система глубокого анализа трафика, — для того чтобы блокировать сайты, Телеграм, — это оборудование было установлено фактически за сутки. Из-за этого сейчас в Белоруссии интернет, если и работает то с натяжкой», — сказал он.

По оценкам В.Здольникова, перебои с работой интернета могут наблюдаться еще в течение нескольких дней, если белорусские власти не откажутся от попыток заблокировать неудобные площадки, в числе которых эксперт назвал YouTube, Telegram и Twitter.

Жители Белоруссии столкнулись с проблемами с доступом в интернет в день президентских выборов. Ранее местная пресса писала о том, что власти планируют ограничить доступ или заблокировать сеть в день голосования.