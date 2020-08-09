Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала «Дождь» находятся, по информации посольства РФ, в минском РУВД. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».
«Установлено местонахождение журналистов. С ними все в порядке, <...> с ними есть связь. <...> [Находятся в минском] РУВД», — сказала она.
МИД РФ: Журналисты «Дождя», по данным посольства РФ в Белоруссии, находятся в минском РУВД, с ними есть связь
Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала «Дождь» находятся, по информации посольства РФ, в минском РУВД. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».