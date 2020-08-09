Союз журналистов России потребовал от Минска объяснений по поводу задержания журналистов телеканала «Дождь»

Союз журналистов России потребовал от Минска объяснений по поводу задержания двух корреспондентов и оператора телеканала «Дождь». К ситуации подключился и российский МИД.

Назвать причины задержания Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова, и сообщить где они находятся, призвал власти Белоруссии Союз журналистов России. Задержание очевидно нарушает права на свободу слова и распространения информации сказали в организации. Там потребовали немедленно освободить журналистов телеканала «Дождь», которые делали свою работу. Рассказывали о ходе голосования на президентских выборах в Белоруссии. Союз журналистов отметил также, что о претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала официально ничего не сообщалось. На видео, которое несколько часов назад появилось в телеграм-канале Nexta люди в штатском в масках — на телеканале «Дождь» предполагают, что это сотрудники КГБ — кладут двух корреспондентов и оператора на асфальт, а затем уводят в неизвестном направлении. Задержание произошло после интервью с Марией Колесниковой — соратницей кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской. Журналисты работали в Минске без аккредитации, заявила представитель МИДа Мария Захарова, российское посольство подключилось к решению ситуации. Телеканал направил Минску запрос об аккредитации ещё 15 июня, ответа не получил, сообщил агентству ТАСС главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. Он уточнил, что журналисты работали в Минск в ожидании подтверждения разрешения властей.

Задержанные журналисты «Дождя» предположительно находятся в главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. Об этом сообщил телеканалу адвокат Антон Гашинский. По его словам их могут допросить и передать в Отдел по гражданству и миграции Минска для депортации или просто отпустить.