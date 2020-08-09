МИД РФ: Журналистов «Дождя» в Минске задержали из-за отсутствия аккредитации

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также она отметила, что посольство РФ уже подключилось к разрешению ситуации и находится на контакте с белорусской стороной, передает РИА Новости. Посол России в Белоруссии лично контролирует ситуацию с задержанными журналистами, отметила Захарова.