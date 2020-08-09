Суд в Москве в понедельник рассмотрит вопрос об аресте двух молодых людей, обливших краской здание Генпрокуратуры

Как сообщил адвокат Дмитрий Захватов, Иван Воробьевский и Игорь Башаримов задержаны за незаконную акцию у здания надзорного ведомства. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Розовая краска появилась на здании Генпрокуратуры в ночь на 8 августа.