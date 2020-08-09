Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщает о девяти задержанных из ее команды

Двое из них, как говорится в сообщении штаба, уже арестованы на 5 и 15 суток. О многих других задержанных никакой информации нет, в т.ч и о начальнике штаба, доверенном лице Тихановской Марии Мороз.

Между тем, явка на выборах президента Белоруссии превысила 65 %. Такие данные назвал заместитель председателя Центризбиркома страны Вадим Ипатов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, пообещал, что страна не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов. В то же время Лукашенко предостерег политических оппонентов от нарушения закона. Лукашенко заверил, что ситуация в стране под контролем.