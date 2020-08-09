Телеканал «Дождь», чьи корреспонденты были задержаны в Минске, подавал документы на аккредитацию еще в июне

Телеканал «Дождь», чьи корреспонденты были задержаны сегодня в Минске, подавал документы на аккредитацию для работы на президентских выборах в Белоруссии еще в июне и ожидал ее подтверждения от белорусских властей. Об этом ТАСС сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко. По его словам, он пока не может утверждать, что журналистов задержали именно за отсутствие аккредитации. Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов были задержаны людьми в штатском и в масках. Членов съемочной группы уложили на асфальт и увезли в неизвестном направлении.