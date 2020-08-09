Союз журналистов России требует от властей Белоруссии объяснить причины задержания журналистов телеканала «Дождь»

Союз журналистов России (СЖР) обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания в Минске журналистов российского телеканала «Дождь» и сообщить об их местонахождении. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте СЖР.



«Журналисты освещали голосование по выборам президента страны. По свидетельству очевидцев, задержанных увезли в неизвестном направлении. О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось. Союз журналистов России требует от властей Белоруссии объяснить причины задержания наших коллег и назвать их местонахождение», — говорится в сообщении.