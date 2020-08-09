Четверо иностранцев погибли в Волгограде

Учащиеся одного из местных вузов, граждане Индии, отдыхали в компании своих сокурсников на берегу Волги. Тела погибших спасатели обнаружили спустя сутки. По предварительной версии, которую приводит агентство «Интерфакс», один из иностранных студентов, купаясь в реке, начал тонуть. Услышав крики, трое его знакомых бросились на помощь. Однако выяснилось, что все четверо не умели плавать. Выбраться из воды они уже не смогли.
2020-08-09T16:06:11+03:00
2020-08-09T16:06:11+03:00
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16:06, 09 августа 2020
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