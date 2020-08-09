В Москве задержаны трое участников движения «Бессрочный протест»

Это Иван Воробьевский, Ольга Мисик и Игорь Башаримов Поводом стала акция, которую провели неизвестные у здания Генпрокуратуры в ночь на субботу. Мигнувшей ночью у троих задержанных прошли обыски, рассказал «Эху Москвы» защитник задержанной Ольги Мисик, адвокат Московской коллегии адвокатов Дмитрий Захватов. Захватов добавил, что завтра Тверской суд Москвы изберет меру пресечения в отношении трех фигурантов дела.