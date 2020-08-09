Александр Лукашенко сообщил, что получил от Владимира Путина письмо с изложением фактов о задержанных россиянах

Президент Белоруссии отметил, что приглашенные прокуроры из Москвы и Киева не приехали в Минск.

Лукашенко рассказал, что сейчас изучает послание от российского лидера, где указано о готовности поделиться информацией, которой располагает Москва. В свою очередь Следственный комитет Белоруссии готов рассматривать представленные в послании факты, заключил Александр Лукашенко. И подчеркнул, что в письме сказано о намерении и в дальнейшем строить братские отношения между странами. Белорусский лидер заверил, что негативно повлиять на это никто не сможет. Вместе с тем Александр Лукашенко предположил, что никого не интересует судьба задержанных сограждан, поскольку приглашенные им прокуроры России и Украины не приехали в Минск. Президент Белоруссии сказал, что его прокурор ждет этого визита, а если он не состоится, то вопрос решат самостоятельно внутри страны. Лукашенко отметил, что верит руководителю Роснефти Игорю Сечину, который говорит, что не связан с задержанными в Белоруссии гражданами.

Следственный комитет Белоруссии подозревает представителей ЧВК «Вагнера» в подготовке массовых беспорядков в республике.