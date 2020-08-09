Задержанные в Минске журналисты «Дождя» могут рассчитывать на помощь со стороны России – сенатор

Задержанные в Минске журналисты телеканала «Дождь» могут рассчитывать на помощь со стороны России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Совета Федераций по международным делам Андрей Климов.

«Где бы наших граждан не задерживали, они имеют право на помощь. У нас в новом тексте Конституции написано, что Российская Федерация обеспечивает защиту прав и интересов граждан зарубежом. Это в полной мере относится к журналистам тоже. Я уверен, что в нашем диппредставительстве в Минске люди работают профессионально, они найдут решение этого вопроса», — сказал он.

А.Климов отметил, что пока не располагает информацией о причинах задержания и статусе задержанных.

В Белоруссии, где проходят президентские выборы, задержаны трое журналистов российского телеканала «Дождь». Неизвестные в штатском остановили Владимира Роменскогоа, Василия Полонского и оператора Николая Антипова и повалили на землю на одной из улиц. Где сейчас все трое, неизвестно, связи с ними нет, говорят в редакции канала.

Телеканал «Дождь», чьи корреспонденты были задержаны в Минске, подавал документы на аккредитацию для работы еще в июне. Редакция ожидала подтверждения от белорусских властей, сказал главный редактор канала Тихон Дзядко. В ожидании этого подтверждения, добавил он, наши корреспонденты работали в Минске.

Напомним, в пятницу в минской гостинице были задержаны трое корреспондентов телеканала «Настоящее время» — двое граждан Украины и один россиянин. Сообщалось, что их обвинили в работе без аккредитации и постановили выслать из республики.