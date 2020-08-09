Миллион людей в Москве живет в предаварийных домах, сказал мэр столицы Сергей Собянин

Именно поэтому, уверен глава города, столице требуется программа реновации. В противном случае есть риск получить в Москве абсолютно некомфортную среду, уверен Собянин.

Ранее он сказал, что график расселения из аварийного жилья никак не сдвинется, несмотря на пандемию коронавируса. Программа реновации в Москве началась в 2017 году. Она предполагает снос старых домов (в основном пятиэтажных хрущевок) и расселение их жильцов в новые. В то же время немало горожан выступили против инициативы мэра, люди опасаются, что под видом реновации на месте их домов построят элитное жилье, а их самих переселят в худшие условия.