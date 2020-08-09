Международная конференция доноров в помощь Ливану открылась около получаса назад

В ее начале французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что мировые державы обязаны поддержать ливанский народ после сильного взрыва, которые сильно повредил дома в ливанской столице. Макрон призвал действовать быстро и эффективно, чтобы эта помощь шла прямо туда, где она необходима. Конференция проходит по видеосвязи. Взрыв в ливанской столице во вторник привел к гибели 158 человек. Ранены более 6 тыс. жителей Бейрута.