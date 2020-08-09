Колонны военной техники двигаются в сторону Минска, пишет интернет-издание «Медиазона»

В интернете появилось несколько видеозаписей, на которых видно передвижение армейских грузовиков, автозаков и тягача с танком. Ранее сайт «МБХ.Медиа» написал со ссылкой на свои источники, что при въезде в белорусскую столицу установлены блокпосты, в город пропускают только с пропиской. Также накануне вечером появились видеозаписи проезда военной техники по столице республики.