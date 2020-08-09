Трое российских журналистов задержаны в Минске

Неизвестные люди в штатском повалили на землю корреспондентов телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Очевидцы отмечают, что проезжавший мимо патруль милиции на инцидент никак не отреагировал. Где сейчас находятся журналисты, неизвестно, связи с ними пока нет, говорят в редакции телеканала. Само задержание произошло после того, как журналисты поговорили с представителем штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратницей одного из соперников Светланы Тихановской.
2020-08-09T15:30:49+03:00
2020-08-09T15:30:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 09 августа 2020
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