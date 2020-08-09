Тверской суд Москвы изберет меру пресечения в отношении задержанных участников «Бессрочного протеста»

Тверской суд Москвы в понедельник 10 августа изберет меру пресечения в отношении задержанных участников движения «Бессрочный протест» Ивана Воробьевского, Ольги Мисик и Игоря Башаримова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Московской коллегии адвокатов Дмитрий Захватов, представляющий интересы Мисик.

Как сообщалось, участников «Бессрочного протестов» задержали в Москве накануне после акции у здания Генпрокуратуры, а также после того, как ночью у всех них прошли обыски.

По словам Д.Захватова, против активистов возбудили уголовное дело по подозрению в вандализме. Предположительно как вандализм полиция охарактеризовала акцию у здания Генпрокуратуры России: в ночь на 8 августа неизвестные облили розовой краской здание ведомства и вывесили баннер в поддержку осужденных по делу «Нового величия».

Адвокат отметил, что в деле нет информации о том, какой именно баннер они повесили. По словам Д.Захватова, все задержанные от дачи показаний отказались.

Он также подчеркнул, что арестовать активистов не могут, поскольку по статье о вандализме максимальный срок наказания составляет 3 года лишения свободы, а заключение под стражу применяется только по преступлениям, максимальный размер наказания за которые превышает 3 года.