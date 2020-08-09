Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что не планирует репрессии против сторонников оппозиции

В то же время он требует от них соблюдать закон. Об это Лукашенко сказал на избирательном участке, на котором сегодня проголосовал. По мнению Лукашенко, до сегодняшнего дня власти «еще мягко отвечали» оппозиции. В преддверии выборов силы безопасности республики задерживали участник акций в поддержку оппозиционных кандидатов.