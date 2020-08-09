МЧС России завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

Представители министерства обороны Ливана, как говорят в пресс-службе российского ведомства, не ожидают найти там живых людей. Спасатели прибыли в ливанскую столицу несколько дней назад для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. В результате трагедии погибли более 150 человек, несколько тысяч пострадали. Взрывная волан повредила почти половину зданий в ливанйской столице.

Российские медики, прибывшие в Бейрут, оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва. Как рассказала ведущий психолог МЧС России, работающая сейчас на месте событий, Анна Андронова, многие люди приходят за психологической помощью.

Кроме того, в городе до сих продолжаются разборы завалов.