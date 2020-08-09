В Бразилии объявили национальный траур — число погибших от коронавируса достигло ста тысяч человек

Страна на втором месте по количеству заражённых и умерших после США.

Трагедии подобного масштаба Бразилия до этого не знала, объявил председатель Верховного суда страны Диас Тоффоли. Он соболезнует родным и близким жертв коронавируса. Траур по погибшим объявил парламент страны и Верховный суд. Он продлится 4 дня. Национальный конгресс — парламент Бразилии объявил, что решение приняли после того как страна преодолела рубеж в 100 тысяч умерших. Этого печального показателя достигли на месяц раньше, чем предсказывали в министерстве здравоохранения страны. За минувшие сутки умерли сразу около тысячи человек, сообщили в ведомстве. Бразилия уступает только США, где скончались больше 160-ти тысяч человек. Латиноамериканская страна также остаётся на втором месте по числу заражённых. В Бразилии выявлено уже больше трёх миллионов случаев заболевания коронавирусом. Агентство «Интерфакс» напоминает, что президент Болсонару ранее критиковал карантинные меры, которые вводили губернаторы ряда штатов, он также уволил за месяц двух министров здравоохранения, выступавших за жесткие меры изоляции.

После США и Бразилии по числу заражённых следует Индия, а Россия — на 4-м месте. В нашей стране за всё время пандемии коронавирус выявили у почти девятисот тысяч человек, умерли около 15-ти тысяч пациентов.