В Минске задержали журналистов телеканала «Дождь»

Они освещали процесс голосования на президентских выборах.

Корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова кладут лицом на асфальт, а затем уводят в неизвестном направлении. Это все, что видно на кадрах, которые публикует телеграм-канал Nexta Live. Сам «Дождь» со ссылкой на Марию Колесникову – соратницу одного из главных соперников Лукашенко на нынешних выборах Светланы Тихановской – передает, что журналистов схватили после того, как она дала им небольшое интервью. О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось. Говорить о принадлежности тех, кто увез журналистов, к правоохранительным органам, тоже затруднительно – мужчины были в штатском, их лица скрывали маски. Проезжавшие мимо милиционеры на ситуацию никак не отреагировали.

На днях в Белоруссии также задерживали сотрудников телеканала «Настоящее время». Их депортировали на Украину под предлогом работы без аккредитации и закрыли въезд в страну на 10 лет.

Белорусские и иностранные журналисты нередко попадали в отделения милиции в ходе всей президентской кампании.