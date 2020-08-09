Власти Праги запретили курить в парках, садах, а также лесах и скверах города

Такие меры приняли для борьбы с природными пожарами, передает агентство РИА Новости. Под запрет также попали все виды фейерверков и другие потенциальные источники опасности от открытого огня. В чешской столице действует немало запретов для курильщиков. Так, запрещено курить возле киосков и автобусных остановок, детских площадок, школ и любых мест скопления людей.