Россия ждет от Нидерландов ответа на предложение пересмотреть налоговое соглашение

Замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что в начале недели Москва направила официальное письмо по этому поводу. Речь идет о соглашении об избежании двойного налогообложения. Москва добивается, чтобы выплаты процентов и дивидендов из России в Голландию облагались по ставке 15%. Ранее из-за невозможности договориться пот этому вопросу с Кипром российская сторона объявила о выходе из соглашения с этой страной.