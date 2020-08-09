Россия ждет от Нидерландов ответа на предложение пересмотреть налоговое соглашение

Замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что в начале недели Москва направила официальное письмо по этому поводу. Речь идет о соглашении об избежании двойного налогообложения. Москва добивается, чтобы выплаты процентов и дивидендов из России в Голландию облагались по ставке 15%. Ранее из-за невозможности договориться пот этому вопросу с Кипром российская сторона объявила о выходе из соглашения с этой страной.
2020-08-09T14:33:16+03:00
2020-08-09T14:33:16+03:00
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14:33, 09 августа 2020
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