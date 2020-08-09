Передислокация американских войск в Европе направлена на сдерживание России, говорят в Вашингтоне

Министр обороны США Марк Эспер сказал в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон перебрасывает больше войск на восток, ближе к российским границам. Глава Пентагона пояснил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 тыс. своих военнослужащих. Значительная часть контингента будет возвращена на родину, другие переброшены в Италию и Бельгию. Ранее Эспер пояснял, что планируется направить дополнительные силы в Румынию и страны Балтии.