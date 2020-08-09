Соратник кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула страну

Как рассказал источник агентства «Интерфакс» в окружении ее супруга, бывшего претендента на пост главы государства Вадерия Цепкало, его супруга покинула республику из опасений уголовного преследования. По словам собеседника агентства, вчерашнее краткосрочное задержание руководителя штаба бывшего кандидата Виктора Бабарико Марии Колесниковой произошло по ошибке, так как «хотели задержать именно Веронику Цепкало». Ранее из Белоруссии уехал и сам Валерий Цепкало с детьми.