Соратник кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула страну

Как рассказал источник агентства «Интерфакс» в окружении ее супруга, бывшего претендента на пост главы государства Вадерия Цепкало, его супруга покинула республику из опасений уголовного преследования. По словам собеседника агентства, вчерашнее краткосрочное задержание руководителя штаба бывшего кандидата Виктора Бабарико Марии Колесниковой произошло по ошибке, так как «хотели задержать именно Веронику Цепкало». Ранее из Белоруссии уехал и сам Валерий Цепкало с детьми.
2020-08-09T14:31:43+03:00
2020-08-09T14:31:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2689681-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 09 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Дебаты на Эхе. Гончаров против Каца: Репутация, государственные деньги, борьба за партию
М.Кац: Возможность заниматься политикой в России у либерального человека только одна — «Яблоко». Поэтому я присоединился к «Яблоку». Да, пытаются меня исключить…
К.Гончаров: Максим, что значит «пытаются исключить»? Тебя исключили…