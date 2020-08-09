Неизвестные в штатском задержали в Минске журналистов телеканала «Дождь»

Эту информацию «Эху Москвы» подтвердил главный редактор канала Тихон Дзядко. В белорусской столице находилась съемочная группа в составе Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Местонахождения задержанных пока неизвестно. В пятницу в минской гостинице были задержаны трое корреспондентов телеканала «Настоящее время» — двое граждан Украины и один россиянин. Сообщалось, что их обвинили в работе без аккредитации и постановили выслать из республики.