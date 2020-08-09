Трех участников движения «бессрочный протест» задержали в Москве

Это произошло после проведение акции у здания Генпрокуратуры.



Ивана Воробьевского, Ольгу Мисик и Игоря Башаримова допросили в статусе свидетелей, им вручили уведомление о подозрении в совершении группой лиц преступления по статье о вандализме. Участников движения «бессрочный протест» подозревают в проведении акции у здания Генпрокуратуры: в ночь на 8 августа неизвестные облили розовой краской здание ведомства и вывесили баннер, сообщили сайту «ОВД-Инфо» адвокаты Дмитрий Захватов и Сергей Тельнов. Задержанных отправят в изолятор временного содержания № 1, там они пробудут до рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения. Следователи намерены подать ходатайство о заключении обвиняемых под стражу. Данное требование могут рассмотреть на заседании Тверского районного суда в понедельник.

Ольгу Мисик ранее уже задерживал на акциях в Москве. В частности, когда она читала вслух Конституцию полицейским, которые участвовали в разгоне протестующих год назад.