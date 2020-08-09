Правительство планирует премировать медиков, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом

Впервые дополнительные выплаты сотрудникам больниц и скорой помощи еще в начале апреля назначил Владимир Путин.

О том, сколько денег поступит в региональные бюджеты из правительственного резервного фонда, в проекте распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров, не говорится. В документе этому вопросу посвящены два пункта: в одном речь идет о выплатах «за особые условия труда и дополнительную нагрузку», в другом о поощрении за «выполнение особо важных работ» тем, кто оказывает медицинскую помощь инфицированным. Впрочем, еще несколько дней назад Михаил Мишустин говорил о цифре в 9 миллиардов рублей. Надбавки, по словам премьера, будут рассчитываться исходя из среднемесячного дохода сотрудников больниц. Когда конкретно деньги поступят на счета не уточняется.

Медики, согласно распоряжению президента, должны получать выплаты с весны, однако из разных регионов поступали жалобы на задержки или невыполнение распоряжения главы государства.



Позавчера сайт «Фонтанка» сообщал о том, что в Санкт-Петербурге 80% зараженных коронавирусом медиков оставили без страховых выплат, назначенных президентом.