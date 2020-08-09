Центризбирком Белоруссии признал состоявшимися выборы президента республики

Об этом объявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Тем временем белорусский проект по наблюдению за ходом голосования «Зубр» сообщает о более чем полусотни жалоб на нарушения – в частности, на недопуск наблюдателей на участок или их удалении. В пятницу независимые наблюдатели говорили о завышении явки на досрочном голосовании. Об этом рассказала наблюдатель из Минска Светлана Каминская.

Между тем, еще до начала досрочного голосования представители белорусской оппозиции высказывали опасения, что этот период будет использован именно для массовой фальсификации выборов президента.

С утра в Белоруссии отмечаются также проблемы с доступом в интернет и со связью. Местная пресса писала ранее, что власти, по неофициальным данным, планировали ограничить доступ в интернет в день президентских выборов.