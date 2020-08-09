Пожар в индийском отеле привел к гибели 7 человек

Более 15 пострадали. Огонь вспыхнул в гостинице «Сварна палас», в городе Виджаяваде на юго-востоке страны. Сейчас заведение используется как карантинное и лечебное учреждение для больных коронавирусной инфекцией. Причиной возгорание могло стать короткое замыкание. Как передает телеканал NFTV, огонь привел к панике среди пациентов, несколько из них выпрыгнули из здания.