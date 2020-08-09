Российское правительство планирует выделить деньги медикам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом

Правительство приняло проект соответствующего распоряжения. Размер доплат не указывается. Средства выделят из резервного фонда, пишет издание РБК. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил направить более 9 млрд руб. на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения. Премьер добавил, что за июль и август продлены установленные по поручению президента фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи. Для предоставления выплат за июль решено направить около 5 млрд руб.