Трех участников движения «бессрочный протест» задержали в связи с акцией у здания Генпрокуратуры России

Об этом правозащитному проекту ОВД-Инфо» сказали адвокаты Дмитрий Захватов и Сергей Тельнов. В ночь на субботу двое неизвестных, как передает телеканал РЕН-ТВ, облили здание на Большой Дмитровке розовой краской и повесили на вывеску ведомства плакат. Минувшей ночью полиция пришла с обысками к Ивану Воробьевскому, Ольге Мисик и Игорю Башаримову. Сейчас их допросили как свидетелей, после чего собираются отправить в изолятор. Следователи, по словам защиты, будут просить суд об аресте оппозиционеров.