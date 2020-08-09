Российский и украинский прокуроры не приехали в Белоруссию для обсуждения ситуации вокруг задержания россиян

Российский и украинский прокуроры дол сих пор не приехали в Белоруссию для обсуждения ситуации вокруг задержания россиян под Минском. По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, такое поведение говорит о том, что обеим сторона безразлична судьба задержанных, передает агентство РИА Новости. В то же время, добавил Лукашенко, российский президент Владимир Путин прислал ему письмо на пяти листах с изложением фактов вокруг инцидента с российским гражданами.

О задержании 33 человек белорусские власти объявили полторы недели назад. Официальный Минск утверждает, что это наемники российской ЧВК Вагнера, которые собирались дестабилизировать обстановку в день выборов. В Москве утверждали, что задержанные находились в Белоруссии транзитом.