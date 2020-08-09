Центризбирком Белоруссии объявил состоявшимися выборы президента республики

К полудню явка составила 54%, объявила глава комиссии Лидия Ермошина. В то же время ранее в ЦИКе рассказали, что явка на досрочном голосовании составила почти 42%. Между тем сами выборы проходят на фоне усиленных мер безопасности. Сообщается, что на улицах Минска находится военная техника, жители республики жалуются на проблемы с доступом в интернет.