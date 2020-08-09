В Индийский океан, где в прошлом месяце село на мель японское судно, попало около тысячи тонн нефтепродуктов

Власти островного государства Маврикий, возле которого всё случилось, объявили режим чрезвычайной ситуации.

Огромная нефтяная плёнка на поверхности океана — эти фотографии обошли многие мировые издания и интернет. Инцидент у берегов острова Маврикий произошёл ещё две недели назад, но до сих пор точно не было известно, сколько горючего попало в воду. Глава японской компании владельца сухогруза оценил объем утечки нефтепродуктов в тысячу тонн. Это примерно четвертая часть от всего количества, которое было на борту судна. Оно шло под флагом Панамы, везло груз из Китая через Сингапур в Бразилию, но в Индийском океане оно село на мель, получило пробоину, оттуда вылились нефтепродукты. Экологи бьют тревогу, поскольку всё случилось неподалёку от крупнейшего на острове заповедника морских обитателей и кораллового сада, сообщает телеканал CNN. Активисты «Гринпис» предупредили, что могут погибнуть тысячи видов животных, и загрязнение «может привести к ужасными последствиями для экономики» Маврикия. Япония отправит в пострадавший район группу специалистов, которые помогут устранить последствия разлива нефтепродуктов в Индийском океане. Маврикий призвал ООН помочь в ликвидации последствий экологического бедствия. Отправить оборудование и специалистов обещала и Франция.

Власти Маврикия ранее признались, что у них нет опыта снятия судов с мели.