Более 700 человек, по данным катарского телеканала «Аль-Джазира», пострадали в результате столкновений в Ливане

Более 700 человек, по данным катарского телеканала «Аль-Джазира», пострадали в результате столкновений в столице Ливана. Люди вышли на улицы Бейрута с требованием привлечь к ответственности виновных во взрывах в порту. В том числе и ливанских чиновников. Люди говорят, что в стране назрело много проблем, которые никто не решает.

Демонстранты предприняли штурм зданий нескольких министерств власти использовали армию для подавления протестов. Премьер-министр Хасан Диаб сказал, что готов обсудить вопрос досрочных выборов правительства.

В результате пострадали около 70 сотрудников сил безопасности, один полицейский погиб.