Президентские выборы в Белоруссии проходят на фоне усиленных мер безопасности

В Минске замечены бронеавтомобили, жители жалуются на проблемы со связью.

Все въезды в белорусскую столицу оцеплены, автомобилистов пропускают в город только при наличии местной прописки. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания Znak.com. На улицах Минска большое количество автозаков, администрацию президента охраняют силовики. В сети очевидцы публикуют фотографии военных автомобилей и вооруженных людей в масках – так, судя по подписям, выглядят посты на окраинах столицы. «Радио Свобода» еще рано утром сообщало о перекрытых турникетами площадях и ограничениях на движение и парковку на некоторых улицах.

Жители города жалуются на проблемы со связью. Сайт Onliner.by пишет, что доступ в интернет порой затруднен даже через VPN-сервисы. Магазины предупреждают покупателей о возможных технических сбоях при оплате через терминалы. Провайдер «Белтелеком» утверждает, что перебои связанны с большим траффиком из-за рубежа. Власти заявили о DDoS – атаках на правительственные порталы. Государственное телевидение накануне рассказывало о том, что у милиции есть сведения о планируемых в день выборов провокациях.

Светлана Тихановская, которую называют главным противником действующего президента на этих выборах, накануне призвала своих сторонников прийти вечером к избирательным участкам, чтобы проконтролировать подсчет голосов. Сегодня милиция продолжила задерживать ее сторонников. По последним данным, в отделения были доставлены еще шесть человек.

Тем временем некоторые независимые наблюдатели жалуются на то, что их работе препятствуют члены избиркомов. Официальная миссия наблюдателей СНГ, по словам главы исполкома, пока не фиксирует нарушений на выборах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не слишком рассчитывает на международное признание выборов. Он также объявил, что власти усилили наблюдение за границей с Россией в преддверии голосования.

Лукашенко заверил, что после выборов в Белоруссии отношения с Россией будут строиться нормально.

Кандидат на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев уверен, что если на выборах снова победит Александр Лукашенко, это может обернуться для страны потерей огромной части молодежи.

Основная часть предвыборной кампании Дмитриева посвящена торговому сотрудничеству с Европой.

Очередь из желающих проголосовать граждан Белоруссии образовалась у посольства республики в Москве. Люди с утра приезжают на организованный здесь избирательный участок. Как передает корреспондент «Эха», избиратели выстроились у входа в здание вдоль по Маросейке, и уже очередь огибает само посольство.