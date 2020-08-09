Политолог Карбалевич: Выборы в Белоруссии проходят спокойно, но в целом обстановка «напоминает осадное положение»

Выборы в Белоруссии проходят спокойно, но в целом обстановка в стране «напоминает осадное положение». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Пока все проходит спокойно, если не считать отстранения независимых наблюдателей. Их не пускают на участки. Также есть проблемы со связью: я не могу открыть Фейсбук, Телеграм-каналы заблокированы. Вообще это напоминает осадное положение. Происходит жесткий контроль границы. На окраинах Минска стоят ГАИшники вместе с военными, останавливают машины и проверяют документы. Площадь и въезд возле Дома правительства заблокированы, в городе стоит военная техника», — рассказал политолог.

С точки зрения В.Карбалевича, одним из самых подозрительных фактов на этих выборах стала явка на досрочное голосование. «На предварительном голосовании проголосовало 42% населения. Это рекорд. Наблюдатели говорят, что явка была накручена в 2 раза. То есть понятно, что все эти 42% будут за Лукашенко», — считает эксперт.

По мнению В.Карбалевича, «Лукашенко понимает, что в случае свободных и честных выборов он проиграет, и поэтому взял курс на удержание власти».