Пархоменко: На 3-х домах в Петербурге установят таблички последнего адреса репрессированных в годы сталинского террора

В воскресенье на трех домах в Санкт-Петербурге установят таблички последнего адреса репрессированных в годы сталинского террора. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Сергей Пархоменко.

«9 августа по трем адресам можно будет видеть появление новых знаков последнего адреса в Петербурге. В 12 часов дня улица Чайковского, 77. В час дня дом номер 44 по Лиговскому проспекту, правда, табличка будет во дворе возле 8 подъезда. Там жил слесарь Кировской железной дороги Артемий Марков. И в два часа дня дом номер 1 в переулке Джамбула – техник завода пластмасс Иосиф Казановский. К вопросу о том, что последний адрес — это только какие-то большие начальники, генералы, маршалы, чиновники…», — сказал он.

В рамках проекта «Последний адрес» на стене дома, в котором жил репрессированный в период «Большого террора», устанавливается маленькая памятная табличка, посвященная только одному человеку. К настоящему моменту установлено в общей сложности более 900 памятных знаков в 52 городах и селах России.