Американская компания Twitter провела переговоры об объединении с видеосервисом TikTok, пишет газета The Wall Street Journal. Источники издания говорят, что социальную сеть интересует только американская часть китайской компании. Рыночная стоимость этого сегмента может составлять десятки миллиардов долларов. Капитализация Twitter близка к 29 млрд, поэтому много вопросов вызывает то, как американская компания сможет профинансировать сделку, отмечает газета. Основным претендентом на покупку доли в TikTok считается Microsoft, который ведет переговоры с владелеьце сервиса, компаний ByteDance.
2020-08-09T12:33:32+03:00
2020-08-09T12:33:32+03:00
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12:33, 09 августа 2020
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