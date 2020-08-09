Водитель такси ограбил пассажиров в Москве

Он распылил в салоне перцовый баллончик, и, когда люди вышли, уехал с рюкзаком одного из них. По данным агентства ТАСС, сумма похищенного оценивается в 100 тыс. рублей. Инцидент произошел в районе 12-го км МКАД. Причина конфликта водителя с пассажирами неизвестна, говорят в полиции.