Около 30 белорусских православных священников участвуют в акции против фальсификаций на выборах

Как передает радио «Свобода», инициатором стал дьякон из Гродно Дмитрий Павлюкевич. В акции он использовал плакат, где с помощью цитат из Библии объясняется, почему православным верующим надо выступить против фальсификаций, унижения личности и давления на нее. Ранее группа белорусских католиков также объявила компанию «Фальсификация — тяжелый грех» против фальсификаций на выборах.