Сайт «МБХ.Медиа» пишет о том, что на въезде в Минске появились блокпосты

Людей пускают в город только по прописке, рассказал источник издания. Жители белорусской столицы пишут, что на въездах в Минск стоит военная техника и бронированные машины. Кроме того, в республики наблюдаются перебои с интернетом. Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты республики тем временем утверждает, что зафиксировал волну DDoS-атак на государственные ресурсы страны. Атакам в частности подверглось оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД страны, сказали специалисты центра.
2020-08-09T12:31:53+03:00
2020-08-09T12:31:53+03:00
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12:31, 09 августа 2020
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