Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что получил объяснения от Москвы в связи с задержанием под Минском россиян. В письме российского президента Владимира Путина, по словам Лукашенко, изложены факты по этому вопросу, сказал сегодня Лукашенко во время голосование на участке в Минске. Сейчас, добавил белорусский лидер, Следственный комитет рассматривает эти факты. Он заверил, что случившееся не испортит отношений с Россией.

О задержании 33 человек белорусские власти объявили полторы недели назад. Официальный Минск утверждает, что это наемники российской ЧВК Вагнера, которые собирались дестабилизировать обстановку в день выборов. В Москве утверждали, что задержанные находились в Белоруссии транзитом.

