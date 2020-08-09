Пентагон объявил о планах увеличить группировку войск на границах с Россией

Передислокация войск на восток отвечает стратегии усиления сдерживания России. Об этом глава Пентагона Марк Эспер рассказал телеканалу Fox News. По его словам, намерение президента Дональда Трампа сократить американский военный контингент в Германии решает именно эту задачу. Более пяти с половиной тысяч человек передислоцируют в другие страны Европы — Италию и Бельгию, часть подразделений перебросят к российским границам, сказал Эспер. Большинство союзников-членов НАТО идею поддерживают, сказал министр обороны США. Он отметил, что передислокация войск на восток позволит укрепить позиции альянса и обеспечить безопасность союзников. До этого Эспер говорил, что за счет переброски американских военных из Германии могут быть усилены, в том числе, страны Балтии. Глава Пентагона также призвал всех членов альянса платить не менее двух процентов ВВП, чтобы противостоять России, а также Китаю и ряду других стран. Ранее президент Трамп объяснил решение сократить американский военный контингент в Германии недостаточными, с его точки зрения, выплатами страны в рамках сотрудничества по НАТО.

В Кремле сокращение военного контингента США в Германии назвали вопросом двусторонних отношений Вашингтона и Берлина. Позиция Москвы, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заключается в том, что чем меньше американских солдат на континенте, тем спокойнее в Европе.