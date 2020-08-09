Неизвестные, как передает телеканал РЕН-ТВ, облили розовой краской здание Генеральной прокуратуры в Москве

Это произошло в ночь на субботу на улице Большая Дмитровка. По словам источника телеканала, участников акции было двое. Они повесили на вывеске ведомства плакат, после чего скрылись. На место инцидента выезжали сотрудники Росгвардии, они смыли краску и сняли плакат. Тем временем правозащитный проект «ОВД-Инфо» пишет, что минувшей ночью обыски прошли у трех активистов акций «бессрочный протест» в Москве и Подмосковье. По словам адвоката, это связано с неким уголовным дело о вандализме.