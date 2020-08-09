Глава ЦИК Лидия Ермошина: Вечером на избирательных участках Белоруссии могут ввести пропускной режим

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Она подчеркнула, что ровно в 20 часов все избирательные участки закроют.

Группа международных наблюдателей в Беларуси проследит, чтобы выборы президента Республики прошли в соответствии с местным законодательством. Об этом рассказал депутат российской Государственной думы, один из делегатов Артем Туров.

Днем ранее один из российских сенаторов, прибывший в Минск для наблюдения за выборами говорил нам, что делать выводы о наличии или отсутствии нарушений можно будет только после того, как местный ЦИК объявит результаты голосования.