Бразилия стала второй страной, где число погибших от коронавируса превысило 100 тысяч

Около тысячи пациентов скончались в стране за минувшие сутки, рассказали в министерстве здравоохранения. С начала пандемии в стране было зафиксировано более 3 млн. случаев заражения. Парламент страны и Верховный суд объявили траур по умершим. Между тем бразильский президент Жаир Болсонару считается одним из противников жестки карантинных мер. Он также считает преувеличенной опасность нового коронавируса.
2020-08-09T11:33:33+03:00
2020-08-09T11:33:33+03:00
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11:33, 09 августа 2020
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