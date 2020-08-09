Бразилия стала второй страной, где число погибших от коронавируса превысило 100 тысяч

Около тысячи пациентов скончались в стране за минувшие сутки, рассказали в министерстве здравоохранения. С начала пандемии в стране было зафиксировано более 3 млн. случаев заражения. Парламент страны и Верховный суд объявили траур по умершим. Между тем бразильский президент Жаир Болсонару считается одним из противников жестки карантинных мер. Он также считает преувеличенной опасность нового коронавируса.